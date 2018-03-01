Экс-губернатору НСО Василию Юрченко оставили приговор без изменения
1 марта, 17:33
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1 марта суд апелляционной инстанции оставил в силе ранее вынесенный приговор бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко — три года заключения условно.
Суд апелляционной инстанции оставил в силе ранее вынесенный экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко приговор. Сам он, выступая с последним словом в суде, сообщил, что защищал инвестиционную привлекательность региона.
Ещё в октябре 2017 года суд первой инстанции признал Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трём годам заключения условно. После этого были поданы три апелляционные жалобы от каждого из защитников экс-губернатора.
В четверг, выступая в прениях апелляционной инстанции, гособвинитель Константин Наумкин опроверг доводы защиты, что в приговоре исказили некоторые показания и что у ключевого свидетеля обвинения Олега Галямова были основания оклеветать Юрченко.
«Защищая инвестора, открыто, не кулуарно, высказав своё мнение 27 мая 2010 года, я защищал именно инвестиционную привлекательность региона, я не допускал обмана инвестора. Поскольку потеря на территории области средств хотя бы одного инвестора — это катастрофа», — передало слова из зала суда Василия Юрченко информационное агентство ТАСС.
Также экс-губернатор выразил уверенность, что у суда есть основания отменить приговор и оправдать его. Более того, Василий Юрченко заявил о намерении обжаловать решение в порядке касации.
Напомним, 21 февраля апелляцию экс-губернатора НСО Василия Юрченко начал рассматривать суд.