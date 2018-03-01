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Медики отказались принять обворованного и избитого мужчину в Новосибирске

 1 марта, 12:18
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Медики отказались принять обворованного и избитого мужчину в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Вечером 28 февраля 40-летний мужчина весь в крови обратился за помощью в магазине на улице Вавилова в Новосибирске — как он рассказал, его ограбили, избили и выкинули из машины, а затем не приняли в поликлинике.

Как сообщила подписчица Виктория в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», вечером 28 февраля в один из магазинов Новосибирска на улице Вавилова зашёл 40-летний мужчина весь в крови. Он просил о помощи, однако сотрудники неоднократно ему отказывали в этом.

«По словам пострадавшего, его обманули на деньги и сильно избили, а затем выкинули из машины. В поликлинике его не приняли, так как документы у него отобрали, оставив только телефон и карту», — передаёт слова очевидицы группа.

В итоге мужчине продали салфетки, а также вызвали полицию и скорую помощь. Когда Виктория уходила из магазина, то врачи уже оказывали ему первую помощь.

Напомним, в феврале компания пьяных парней избила врачей в Липецкой области.

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