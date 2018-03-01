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Неизвестный повесил собаку на дереве в Новосибирской области

 1 марта, 10:34
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Неизвестный повесил собаку на дереве в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Днём 28 февраля мужчина, проезжая по автодороге в Искитимском районе Новосибирской области, увидел у обочины повешенного на дереве пса.

О случившемся сообщил очевидец, опубликовав фото жертвы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». 28 февраля Дмитрий ехал из Морозово по объездной трассе в сторону Искитима, когда увидел у дерева в сугробе собаку. Внимание мужчины привлекла неестественная поза животного.

«Вижу, собака сидит, замёрзла, у берёзки. Вышел, подошёл. Собака оказалась неживая, повешенная», — написал Дмитрий в группе.

Известие о данном инциденте сразу вызвало бурную реакцию жителей Новосибирска. К посту сразу появилось множество комментариев, осуждающих жестокого убийцу «друга человека». Хотя нашлись и те, кто уверяли, что если убил — значит, есть за что.

В любом случае, за убийство животного человек попадает под ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Так что тому, кто повесил собаку, может грозить от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до шести месяцев ареста. А вот если над животным издевалась группа людей, то наказание может дойти и до двух лет лишения свободы.

Напомним, в феврале распятый догхантерами пёс обрёл новых хозяев в Новосибирске.

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