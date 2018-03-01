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«Кто понял жизнь, тот больше не спешит» — Новосибирск встал в пробки в первый день весны

 1 марта, 11:11
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«Кто понял жизнь, тот больше не спешит» &mdash; Новосибирск встал в пробки в первый день весны
фото с сайта pixabay.com

1 марта Новосибирск встал в пробки из-за сильного снегопада: около 8:30 утра уровень достиг девяти баллов, к 11 часам ситуация не облегчилась — семь баллов вместо привычных четырёх; водители не унывают и шутят об этом.

О неблагоприятных погодных условиях на 1 марта предупреждала ещё пресс-служба мэрии Новосибирска 28 февраля. Ожидались снег, метель, ухудшение видимости до 50-100 метров. На дорогах предполагались гололедица и снежные заносы.

Как сообщил сервис Яндекс. Пробки, в первый день весны, видимо, из-за тех самых неблагоприятных погодных условий, Новосибирск погряз в пробках. Около 8:30 утра уровень заторов на дорогах достиг девяти баллов. Самыми загруженными магистралями стали улица Богдана Хмельницкого, улица Ватутина в сторону площади Труда и улица Большевистская в сторону центра.

К 11 часам ситуация не особо улучшилась — семь баллов вместо обычных для этого времени четырёх. Стоящие в пробках автомобилисты при этом не унывают и активно шутят. В группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» подписчики поделились интересными смешными высказываниями водителей, застрявших на дорогах.

Так, водитель на улице Сибиряков Гвардейцев по-философски отнёсся к ситуации и процитировал (хоть и с некоторой неточностью) известное стихотворение.

«Кто видел жизнь, тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает, как спит ребёнок, как молится старик, как дождь идёт, и как снежинки тают...» — написал мужчина.

Другой водитель на улице Краузе ругает выбор места жительства:

«Ты чем думал, когда квартиру тут брал? Теперь скули и стой».

А вот около Октябрьского моста решила высказаться «рыба»: ей, к счастью, не надо стоять в пробках.

«Как хорошо, что я карась», — отправил кто-то сообщение из котлована Горский.

Напомним, в феврале снегопад вызвал больше пробок и аварий в Новосибирске.

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