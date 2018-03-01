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По новым правилам ПДД с марта будут передвигаться жители Новосибирска

 1 марта, 17:13
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По новым правилам ПДД с марта будут передвигаться жители Новосибирска
фото с сайта avito.ru

Новые требования правил дорожного движения вступают в силу с 18 марта — водители должны будут покидать машину в ночное время, а иногда и в дневное, только в специальной одежде.

Как сообщило «Федеральное агентство новостей», с 18 марта вступают в силу новые требования правил дорожного движения. Теперь автомобилисты, попав в ДТП в ночное время или просто остановившись на дороге, должны в обязательном порядке выходить из авто только в светоотражающем жилете.

Также новое правило относится и к дневному времени суток — если видимость на дороге снижена.

«Новые правила призваны улучшить статистику аварийности в ночное время, а также будут касаться дневного времени суток при ограниченной видимости на дорогах», — отметило агентство.

Напомним, в январе стало известно, что водители, чей срок действия удостоверений заканчивается, могут столкнуться с необходимостью сдавать экзамен на знание правил дорожного движения при замене прав — соответствующее предложение Союза автошкол рассматривают в ГИБДД.

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