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Ради весеннего полумарафона в Новосибирске перекроют несколько улиц

 1 марта, 13:00
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Ради весеннего полумарафона в Новосибирске перекроют несколько улиц
фото с сайта pixabay.com

3 марта в Академгородке состоится IV новосибирский весенний полумарафон — в связи с этим временно перекроют движение транспорта на трёх улицах Советского района.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, IV новосибирский весенний полумарафон впервые пройдёт в Академгородке и будет приурочен к 60-летию Советского района.

На данный момент на участие в забеге зарегистрировалось более 600 человек из Кемеровской, Омской, Томской, Тюменской, Московской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краёв и республики Казахстан. На полумарафоне будут две дистанции: 21,1 километра и 5 километров.

«В связи с проведением весеннего полумарафона 3 марта с 10:30 до 14:30 будет введено временное прекращение движения транспортных средств по улицам Николаева, Академика Будкера, Инженерной с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в марте Новосибирск встал в пробки в первый день весны.

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