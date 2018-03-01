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Россияне предпочитают отмечать весенние праздники в Сочи и на Пхукете

 1 марта, 15:56
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Россияне предпочитают отмечать весенние праздники в Сочи и на Пхукете
фото с сайта pexels.com

Поздравлять мужчин с Днём защитника Отечества и встречать весну жители России предпочитают на родном юге и в ближайших европейских городах.

По данным рейтинга Aviasales, в выходные, связанные с празднованием 23 февраля и 8 марта, жители России отправляются в южную часть страны, в Европу и ближнее зарубежье.

Аналитики сервиса по поиску бюджетных авиабилетов отметили, что россияне в праздники хотят не только отдыхать и веселиться, но и не против посмотреть на красивую архитектуру. Причём заранее решают, куда хотят отправиться, и приобретают билеты за месяц лишь 3 % туристов. Половина россиян открывает Aviasales максимум за неделю до вылета.

Ко Дню защитника Отечества больше всего билетов было продано на внутренние рейсы из Москвы в Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Казань, и Махачкалу. Самым большим оказался чек 12 691 рублей на билеты до Сочи, дешевле всего можно было слетать в Краснодар — в среднем за 4 468 рублей.

За границу из Москвы с поздравлениями для мужчин россияне летали в Кишинёв, Тбилиси, Минск, Тель-Авив, Прагу, Бангкок, Стамбул, Пхукет, Коломбо и Париж. Дороже всего обошлись билеты до Пхукета и Коломбо — 69 721 рублей и 55 799 рублей. Меньше всего потратили туристы, летавшие в Минск: средний чек составил 7,8 тысячи рублей.

Впрочем, жители Новосибирска не таят ложных надежд на скорое наступление весны и предстоящие выходные 8-11 марта стараются провести там, где тепло, покупая билеты на самолёт в Прагу, Бангкок, Рим, Сеул, Гонконг, Алматы, Дубай, Дели, Стамбул и на Пхукет. Популярными российскими городами для посещения среди сибиряков остаются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Краснодар, Иркутск, Ростов-на-Дону, Красноярск и Симферополь.

Напомним, в январе разработчики Aviasales представили новую опцию сервиса, которая позволяет искать билеты не по направлениям, а по интересам туриста, превращаясь в полноценного помощника в планировании отпуска.

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