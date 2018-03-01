Суд присяжных вынес вердикт серийному убийце в Новосибирске (видео)

В Новосибирском областном суде рассматривается дело о жестоких убийствах почти двух десятков женщин; когда следствие и суд доказали вину обвиняемого, он попросил привлечь к судебному следствию коллегию присяжных заседателей.

Следствие установило, что 52-летний Евгений Чуплинский, служивший в правоохранительных органах, знакомился с девушками на улицах, приглашал на свидания и романтические прогулки, предлагал интим. Как только они соглашались, «галантный кавалер» отвозил их на своей машине в безлюдные места.

В укромных уголках женщин вместо утех ждала смерть: злоумышленник убивал их, расчленял и развозил части тела по разным местам Новосибирска. Судом доказано, что с 1998 по 2005 годы Чуплинский убил более 19 женщин в возрасте от 18 до 31 года. Чтобы его найти, сотрудникам следственных органов понадобилось немало времени.

«В ходе отработки различных версий как общего, так и частного характера о личности серийного убийцы на причастность к совершению преступлений было проверено более пяти тысяч мужчин, допрошено свыше восьми тысяч свидетелей, проведено более трёхсот экспертиз», — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Убийцу более 10 лет вычисляли по молекулам — обнаруженному на останках жертв генотипу. В 2016 году генотип убийцы совпал с биологическим образцом Евгения Ч., который раньше проверялся правоохранителями на причастность к совершению преступления против личности. 23 апреля 2016 года Евгения Ч. задержали и взяли под стражу.

«Судмедэкспертиза может признать человека психически здоровым, но это не отменяет психологические причины. Одна из таких сильных причин, которая могла повлиять на совершение этих поступков, — это ненависть к женщинам, — прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом Сиб.фм кризисный психолог Виктор Новиков.

— Возможно, опыт тяжёлых травматических отношений привёл человека к тому, что он таким способом решил мстить всем окружающим женщинам.

Часто бывает, когда женщина подавляет, унижает, и мужчина, который не способен отстоять себя и свои границы, попросту срывается до таких страшных патологических вещей. Детская психотравма, связанная с неудачными контактами с женщинами, тоже может приводить к подобного рода нарушениям».

Евгения Чуплинского задержали в ходе систематической проверки подозреваемых только в 2016 году.

Окончательное обвинение ему удалось предъявить после 12 обысков, 21 проверки показаний на месте, допросов 200 свидетелей и множества экспертиз, среди которых была проведена психолого-педагогическая экспертиза, поскольку «хобби» и методы сокрытия преступлений Чуплинского вызывали серьёзные подозрения в его психической уравновешенности. По итогам всех исследований специалисты признали фигуранта полностью вменяемым и адекватным.

Объём дела составил 70 томов, обвинительное заключение занимает 980 листов.

За жестокие и многочисленные убийства Евгению Чуплинскому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного — решение об избрании меры наказания примет суд.

Напомним, в ноябре 2017 года в Новосибирском областном суде состоялось предварительное слушание по делу, тогда же Евгений Чуплинский ходатайствовал о том, чтобы уголовное дело рассмотрели присяжные заседатели.