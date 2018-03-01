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В «Академии Кофе» появился безлимитный черный кофе

 1 марта, 10:33

сибирская сеть кофеен
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В «Академии Кофе» появился безлимитный черный кофе
фото из аккаунта «Академии кофе» в сети Instagram

Вкус чёрного кофе давно уже не горчит. Благодаря светлой обжарке он может приобрести самые неожиданные ноты: ягоды, сухофрукты, орехи и даже привкус вяленых томатов можно найти, например, в Кении из «Академии кофе».

«Мы пошли дальше, и теперь в каждой кофейне Новосибирска можно пробовать и сравнивать вкусы чёрного кофе безлимитно, для безграничного счастья!» — заявила команда «Академии кофе» в своём Instagram-аккаунте.

В любой локации сети можно попробовать кофе, заваренный методами аэропресс, кемекс, пуровер, сифон и другими замысловатыми способами. Для дегустации доступны шесть сортов кофе в неограниченном количестве.

Команда «Академии кофе» также опубликовала чёткую инструкцию для дегустаторов.

1. Покупаем на кассе специальный стаканчик за 100 рублей.
2. Наливаем вкусный чёрный кофе и пробуем.
3. Пробуем ещё! Столько, сколько хочется.

Чтобы дегустация не ограничивалась лишь приятным послевкусием, раз в две недели в кофейне на Вокзальной магистрали бариста «Академии кофе» проводят бесплатные мастер-классы. Научить посетителей кофейни различать зёрна с плантаций Суматры и Кении, отличать Колумбию от Эфиопии — для них вполне реально. Гости смогут научиться заваривать вкусный кофе дома и стать искушёнными ценителями напитка.

Поделиться впечатлениями о вкусах и успехами в освоении кофейной культуры, а также узнать впечатления других кофеманов можно под хештегом #кофебезграниц.

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