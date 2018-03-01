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Вставили свечу: новосибирские полицейские задержали чёрных перевозчиков

 1 марта, 11:58
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Вставили свечу: новосибирские полицейские задержали чёрных перевозчиков
фото с сайта pixabay.com

Сотрудники главка МВД Новосибирска вместе с полицейскими из отдела «Кировский» и бойцами Росгвардии задержали ОПГ «чёрных» перевозчиков.

Как сообщили в МВД, организатором выступал 47-летний мужчина, его соучастниками являлись 33-летняя женщина и 50-летний мужчина. В декабре 2017 года злоумышленники создали фирму-однодневку.

По версии следствия, юридическое лицо понадобилось подозреваемым, чтобы похитить восковые свечи у частного предпринимателя. Вес груза составлял три тонны. Помимо товара подозреваемые успели получить от коммерсанта 21 тысячу рублей. Общая сумма ущерба от незаконной сделки составила свыше 700 тысяч рублей.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что подозреваемые действовали по следующей схеме: отыскав через интернет-ресурсы заказчика на перевозку груза, они направляли к нему легального перевозчика. Ничего не подозревая, водитель забирал груз и доставлял его по адресу, который назначали мошенники.

Фирма часто меняла названия и адреса, и это, по версии правоохранителей, позволяло ей уходить от претензий клиентов.

Полицейские изъяли документы на перевозку, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику фигурантов. В съёмном гараже, принадлежащем знакомому одного из подозреваемых, изъяты похищенные восковые свечи.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Следователи проверяют их на причастность к другим преступлениям.

Напомним, что в Октябрьском районном суде Новосибирска слушается другое громкое дело о мошенничестве: компания «Неоград» похитила у дольщиков более 1 млрд рублей.

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