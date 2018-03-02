Автор фильма «Про любовь» Анна Меликян приедет в Новосибирск

8 марта, в Международный женский день, в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» состоится специальный показ фильма «Про любовь», а также встреча с автором картины Анной Меликян.

«Про любовь» — один из тех редких фильмов, что получили горячее одобрение одновременно и у критиков, и у зрителей. Победное шествие картины началось на «Кинотавре», а затем продолжилось в кинопрокате.

«Про любовь» — это фильм-альманах, состоящий из пяти новелл. Новеллы объединены сквозным сюжетом, описание которого с лёгкостью уместилось в названии картины. Этот фильм — не только срез жизни большого города, но и калейдоскоп популярной культуры нашей страны. В кадре Рената Литвинова, Михаил Ефремов, Мария Шалаева, Юлия Снигирь, Владимир Машков, Александра Бортич, Евгений Цыганов. За кадром песни Ёлки, «Сплина», Земфиры и Noize MC. Спецпоказ фильма «Про любовь» состоится в «Победе» 8 марта в 16:00.

Анна Меликян — одна из самых популярных и признанных женщин-режиссёров отечественного кинематографа. Уже её второй фильм «Звезда» удостоился целой россыпи призов: картину наградили на «Кинотавре», в Карловых Варах, на Берлинском кинофестивале и «Сандэнсе». Тогда же «Русалка» стала претендентом от России на «Оскар», а Анну Меликян американский журнал Variety включил в десятку самых перспективных режиссёров мира. Потом, с разрывом в год, в кинотеатрах оказались сразу два новых фильма Меликян — «Звезда» и «Про любовь».

8 марта, после показа фильма «Про любовь», Анна Меликян проведёт public talk со зрителями «Победы». В ходе встречи планируется обсудить профессиональные и личные вопросы.

Напомним, в марте Центр культуры и отдыха «Победа» совместно с московской кинокомпанией «Пионер» в рамках фестиваля «Пионеры моды» покажут в Новосибирске документальные фильмы о первопроходцах модной индустрии.