Боец Росгвардии при самообороне убил гражданского в Алтайском крае

В селе Баеве Алтайского края сотрудники Росгвардии убил из табельного оружия местного жителя — по предварительным данным, это было лишь следствие самозащиты.

В Баевском районе Алтайского края следователи устанавливают обстоятельства применения сотрудником Росгвардии табельного оружия, повлёкшего смерть гражданина.

Как сообщила пресс-служба следственного управления, 1 марта в селе Баеве инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии пришёл домой к местному 65-летнему жителю. Мужчина пришёл конфисковать по судебному постановлению огнестрельное оружие, однако сам выстрелил в потерпевшего. В итоге он скончался от полученных ранений.

«По предварительным данным, инцидент произошёл вследствие самообороны при нападении гражданина на сотрудника правоохранительного органа с применением огнестрельного оружия и ножа, в результате чего должностному лицу были причинены телесные повреждения, в том числе в виде огнестрельного ранения ноги», — сообщила пресс-служба краевого следственного комитета.

Напомним, в феврале экс-полицейский устроил перестрелку из-за места на парковке в Новосибирске.