«Делимобиль» запустили в Новосибирске

1 марта компания «Каршеринг Руссия» (управляет сервисом «Делимобиль») запустила каршеринг в Новосибирске и рассказала о правилах использования поминутной аренды авто.

В церемонии открытия приняли участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, главный автоинспектор Новосибирской области Сергей Штельмах, начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта региона Андрей Бенимецкий и трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин. Сервис представил гендиректор «Делимобиля» Леонид Сысоев.

Представители компании озвучили правила использования поминутной аренды авто. Потребителю услуги необходимо скачать на смартфон мобильное приложение «Делимобиль» и пройти регистрацию.

Пользователь в возрасте 21 года и старше должен иметь стаж вождения не менее двух лет. После одобрения регистрации оператором пользователь находит в мобильном приложении ближайший автомобиль, бронирует его и может начинать поездку за рулём этого автомобиля.

Суммарный парк сервиса «Делимобиль» составляет более 2,2 тысячи автомобилей. В Новосибирске «Делимобиль» начнёт работу с 50 автомобилей Hyundai Solaris, стоимость минуты аренды, как и в других городах России, составит 7 рублей в тарифе «Базовый» и 8 рублей в тарифе «Сказка».

Основная стратегия развития на 2018 год — это продолжение географической экспансии, дальнейший выход в регионы. Сейчас сервис доступен уже в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Грозном, Самаре и Новосибирске. Также к концу года «Делимобиль» намерен увеличить количество автомобилей в России более чем в два раза, до 5 тысяч.

Целевая аудитория сервиса — люди в возрасте от 21 года. Возраст основных клиентов — от 25 до 32 лет. Примерно 80 % клиентов — мужчины, но в компании в настоящее время разрабатываются программы и для активного привлечения женской аудитории. Порядка 60 % клиентов владеют автомобилями, при этом многие из этих клиентов отказываются в семье от второго автомобиля в пользу каршеринга.

Напомним, в июне 2017 года новосибирская компания 2ГИС запустила агрегатор заказа такси через приложение, пользователям предлагают несколько вариантов поездок и их стоимость, показывают время поездки и ожидания автомобиля.