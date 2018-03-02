Два новосибирских автобуса начали ходить по новым маршрутам

Автобусы № 25 и № 65 со 2 марта начинают курсировать по обновлённым маршрутам — один теперь будет доезжать до улицы Лобачевского, а другой до Затулинского жилмассива.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, начиная со 2 марта, автобусы № 25 и № 65 будут ездить по обновлённым маршрутам.

Автобус № 65 «Микрорайон „Стрижи“ — станция метро „Заельцовская“» будет теперь ходить по улице Кубовой и улице Лобачевского до конечной остановки на улице Лобачевского 75. Наименование маршрута также поменялось, теперь он называется «Улица Лобачевского — станция метро „Заельцовская“».

Автобус № 25 «Белые росы — ТК „Толмачёвский“» теперь будет ездить по следующему маршруту: улицы Прокопьевская и Бронная, 18-ый Бронный переулок, улицы Петухова, Дмитрия Шмонина, снова Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Зорге, Громонова, ещё раз Зорге и до конечной остановки «Полевая». Название также поменяли на «Белые росы — Затулинский жилмассив».

«Это сделано с целью улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — прокомментировала пресс-служба мэрии Новосибирска.

Напомним, в феврале стало известно, что проезд может дорожать только в хороших автобусах.