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Загадочную икону Богородицы XIX века продают за 1,1 млн рублей на новосибирском «Авито»

 2 марта, 07:15
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Загадочную икону Богородицы XIX века продают за 1,1 млн рублей на новосибирском «Авито»
фото с сайта avito.ru

На новосибирском «Авито» выставили на продажу икону «Пресвятой Богородицы Неопалиимая Купина» XIX века за 1,1 млн рублей — владелец заверяет, что это одна из самых загадочных реликвий.

Лик святой выполнен на тяжёлой доске из кипариса, на нём нет следов жука и тления, а дубовые шпонки надёжно стоят в пазах. Автор объявления отметил, что письмо иконы высочайшего уровня — коллекционный экземпляр.

«Красивейшая темперная живопись по золоту, одежды и отдельные элементы образов расписаны творёным золотом», — написал продавец.

Продажа осуществляется только на территории России. Также автор объявления написал, что это одна из самых загадочных реликвий иконописи, каждая её деталь несёт в себе глубокий скрытый смысл.

«По углам изображения иконы показаны видения пророков, которые связаны с воплощением Христа: в левом верхнем — видение Моисею знамения в виде горящего куста, в правом верхнем углу — видение Исайе Серафима с горящим углём в щипцах, внизу слева, — видение Иезекиилю затворённых врат, справа — Иакову — лествицы с ангелами», — подробно раскрыл продавец смысл иконы.

Напомним, в феврале коллекцию бюллетеней за 3,5 млн рублей предложил на «Авито» житель Красноярска.

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