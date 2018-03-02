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ЛДПР хочет избавить страну от «лишних людей»

 2 марта, 17:34
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ЛДПР хочет избавить страну от «лишних людей»
фото с сайта pixabay.com

Депутаты Госдумы от либерально-демократической партии предлагают оказывать помощь родителям-одиночкам, которые зарабатывают больше прожиточного минимума; также представители партии хотят бороться с ипотекой и создать всероссийскую базу вакансий для молодых специалистов.

Как сообщила пресс-служба ЛДПР, их депутаты хотят, чтобы в России было как можно меньше «лишних людей». Под этим понятием они подразумевают тех граждан, которые зарабатывают больше прожиточного минимума, но для полноценной и достойной жизни им ещё далеко.

Партия привела два примера. В первом — мать-одиночка с ипотекой, работающая целыми сутками, чтобы обеспечить семью. Во втором — выпускник вуза, который не может найти постоянную работу, имея лишь случайные подработки в интернете. Хотя парень мог бы даже переехать в другой город, если бы ему там предложили хорошую должность.

Фракция ЛДПР и её лидер Владимир Жириновский регулярно поднимают в госдуме проблему вот таких «не бедных» людей. В начале февраля партия предложила внести поправки в два федеральных закона, которые касаются неполных семей.

«В России детей воспитывают пять миллионов одиноких матерей и миллион одиноких отцов. Сейчас государство поддерживает только малоимущих одиночек с детьми — тех, чей доход ниже прожиточного минимума.

ЛДПР выступает за то, чтобы расширить круг претендентов на социальную помощь», — сообщила пресс-служба партии.

После внесения изменений в законы на социальную помощь смогут претендовать одинокие родители, чей среднедушевой доход превышает прожиточный минимум не более чем на 20 %.

«В нашей стране не должно быть безработных, бездомных и голодных», — передаёт пресс-служба комментарий Владимира Жириновского.
Лидер ЛДПР уверен, что нужно создать достойные условия для тех, кто хочет и может обеспечить себя сам, немного поддержав их в трудный период.

Ещё ЛДПР выступает против ипотек.

«Только жилищные кооперативы, или строит и продаёт государство. Но убрать эту грабительскую ипотеку», — передала слова Владимира Жириновского пресс-служба.

Также, чтобы облегчить трудоустройство, лидер фракции призывает создать всероссийскую базу вакансий для молодых специалистов и помогать им перебираться в другие регионы, если там для них найдётся работа. В городах можно будет восстановить молодёжные жилищные кооперативы, а в сельской местности вообще выделять участки бесплатно.

Напомним, в феврале ЛДПР вышла на борьбу с фуфломицинами.

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