«Макдоналдс» представил стильный бургер с любимой начинкой сибиряков

У «Макдоналдс» хорошие новости: в российском меню появился третий в премиальной линейке и единственный в своём роде бургер «Чикен Гурмэ Экзотик» с гавайским вкусом и любимым ингредиентом сибиряков.

Эксклюзивным и уникальным «Чикен Гурмэ Экзотик» — третий в премиальной линейке «ГУРМЭ», — делают соусы: гуакамоле с томатами, авокадо и чесноком и остро-сладкий карри гриль. Нежная ароматная булочка тати с добавлением картофельных хлопьев делает вкус сэндвича мягким, а томаты вместе с тем добавляют свежести.

Но главная загадка и революция новинки таится в мясе — в том, что оно обжарено в панировке со специями и в том, что это цельная куриная грудка. Таких котлет в куриных бургерах «Макдоналдс» ещё не было.

Как отметил директор по производству «Макдоналдс» в Сибири Семён Петренко, блюда из курицы востребованы среди жителей сибирских регионов больше, чем у всех остальных, поэтому у команды компании нет сомнений, что «Чикен Гурмэ Экзотик» придётся сибирякам по вкусу.

В случае с «Чикен Гурмэ Экзотик» представители компании рекомендуют немного изменить классическую комбинацию «сэндвич-кола-картофель фри». К новому сэндвичу лучше всего подойдут картофель по-деревенски и сок. Например, апельсиновый.

На стойке выдачи бургер будет появляться в стильной монохромной коробке и крафтово-бумажной упаковке, поэтому удовольствие можно получать не только от яркого вкуса большого сытного сэндвича, но также от подачи и удобства.

Представители «Макдоналдс» также заверили, что 93 % сырья для продуктов компания получает от российских поставщиков и продолжает развивать направление локализации производства. Между тем поставщиком «Макдоналдс» стать не так-то просто: их требования к производителям даже Роспотребнадзор признал чрезвычайно высокими. Из новосибирских компаний в число поставщиков вошёл производитель салатной продукции «Мульти-Меню».