Восьмилетний мальчик отсудил 100 тысяч рублей у матери за побои в Кемеровской области

Кемеровский суд обязал женщину, избивавшую в течение трёх месяцев своего восьмилетнего сына за то, что он не делал уроки и просил купить сотовый телефон, выплатить ему моральную компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, в 2017 году женщину осудили за то, что она в течение трёх месяцев избивала своего сына. Причиной жестокого обращения стали такие провинности ребёнка, как нежелание делать домашние задания; то, что он пачкал одежду, просил купить сотовый телефон; рассказывал посторонним людям, что мать его недокармливает.

Женщину тогда признали виновной в совершении преступлений по ст. 156 и пункту «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением, истязание заведомо несовершеннолетнего«). Её приговорили к четырём годам в исправительной колонии общего режима и лишили родительских прав.

«Однако кроме уголовной ответственности закон возлагает на нарушителя обязанность компенсировать и моральный вред. В связи с этим прокурор Кировского района города Кемерова обратился в суд и потребовал взыскать с осужденной 100 тысяч рублей в пользу ребёнка», — сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

28 февраля суд полностью удовлетворил требования прокурора и взыскал с осуждённой 100 тысяч рублей.

Сейчас мальчик живёт в приёмной семье, в хороших условиях.

Напомним, в августе 2017 года многодетная мать из Кемеровской области издевалась над нежеланным ребёнком.