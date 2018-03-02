На полигоне под Новосибирском расстреляли подарки к 8 Марта (видео)

Новосибирский оружейный блогер Дмитрий Иванов вместе с ведущей «8 канала» вынесли самый жестокий приговор банальным презентам.

Тема неудачных подарков закрыта. Набившие оскомину носки и пены для бриться, от которых у мужчин уже «аллергия», не остались в стороне и превратились в мишени. В ход пошли и сковородка с набором конфет.

«Я очень люблю готовить, но, получив в подарок сковороду, искренне мечтаю взять в руки автомат и теперь знаю, что мужчины иногда так же думают. Презенты должны нести радость, позитивные эмоции», — призналась принимавшая участие в съёмках ведущая «8 канала» Алина Леонова.

Сюжет не случайно был снят накануне Международного женского дня. Таким образом прекрасная половина человечества как бы намекнула, что у мужчин есть ещё шансы на исправление и воплощение в жизнь самых креативных идей и время для рыцарских поступков.

Напомним, в июне 2017 года житель Новосибирска украл в День города духи и раздарил женщинам на улице.