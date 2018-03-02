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Новосибирцы подключались к бесплатному Wi-Fi на вокзалах города 140 тысяч раз за год

 2 марта, 13:57
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Новосибирцы подключались к бесплатному Wi-Fi на вокзалах города 140 тысяч раз за год
фото с сайта vokzalnovosibirsk.ru

Новосибирск наряду с Адлером и Самарой вошёл в пятёрку лидеров по числу пользователей беспроводного доступа в интернет на вокзалах.

По данным компании «ТрансТелеКом», на четырёх транспортных узлах — Главном, Южном, Восточном и Западном — пользователи за год скачали около 30 ТБ трафика. Суммарное число подключений к Wi-Fi в 2017 году составило 140 тысяч.

По итогам 2017 года общее количество подключений к бесплатному Wi-Fi на железнодорожных вокзалах России превысило 5,5 миллиона, а суммарный объём скачанного трафика вплотную приблизился к 1 000 ТБ.

Наибольшую активность посетители вокзалов продемонстрировали в летние месяцы. В августе 2017 года общее число подключений превысило 566 тысяч, что, например, на 44 % выше показателей февраля. Суммарное число уникальных пользователей услуги в летний период в полтора раза больше, чем в зимние месяцы.

Сезонность просматривается и в динамике объёма входящего трафика. Самым «активным» месяцем стал август: посетители российских вокзалов в этот месяц скачали 96 ТБ данных, на втором месте — июль (92 ТБ), а на третьем — декабрь (91 ТБ). Среди весенних месяцев лидером по Wi-Fi активности на вокзалах стал май, а среди осенних — ноябрь.

Ленинградский вокзал в Москве возглавил рейтинг по числу уникальных пользователей Wi-Fi в 2017 году, а Ярославский — по объёму скачанного трафика. Однако в летние месяцы лидерство по обоим параметрам перехватил железнодорожный вокзал Адлера. В сентябре и октябре 2017 года максимальный объём входящего трафика через Wi-Fi-сети был зафиксирован на вокзале Самары.

Самым активным городом по потреблению Wi-Fi ожидаемо стала Москва (Ленинградский, Курский, Ярославский, Казанский и Павелецкий вокзалы), на втором месте — Санкт-Петербург (Московский, Балтийский, Финляндский, Ладожский, Витебский вокзалы).

Также в пятёрку лидеров по числу пользователей беспроводного доступа входят Адлер, Новосибирск и Самара.

Напомним, в феврале «Ростелеком» сообщил, что жителей Новосибирской области стали на 10 % реже переводить на вторую линию техподдержки в 2017 году.

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