Новосибирские сироты обыграли в футбол артистов балета НОВАТ

В Новосибирске артисты балета НОВАТ сразились в товарищеском матче по футболу с ребятами из детских домов и школ интерната — победу одержали дети со счётом 5:2.

Как сообщили организаторы мероприятия — компания «Мегафон», в рамках всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» ведущие солисты и артисты Новосибирского академического театра сыграли в футбол со сборной командой детских домов и интернатов. Последние одержали победу со счётом 5:2.

На официальном закрытии турнира артисты подарили самой артистичной команде билеты в театр и закулисную экскурсию.

«Когда нам предложили сыграть с детьми из центров помощи, мы, не раздумывая, согласились. Мне было очень приятно познакомиться с маленькими профи и в будущем, я думаю, настоящими профессионалами. Многие из них мечтают связать свою жизнь со спортом. Огромное уважение „Мегафону“ за то, что поддерживает стремление детей», — прокомментирвал игру ведущий солист НОВАТа Роман Полковников.

Всего в Открытых всероссийских соревнованиях «Будущее зависит от тебя» приняли участие 54 воспитанника и девять команд центров помощи детям Новосибирской области.

Первые места и золотые медали забрали команды из центра помощи детям Тогучинского района школы-интерната из Колывани. Они будут представлять Новосибирск на втором этапе турнира 15 марта, когда соберутся команды со всей Сибири. Победители отправятся в Сочи на заключительный этап соревнований.

Второе и третье место в старшей возрастной категории заняли новосибирский Центр помощи детям «Жемчужина» и Барышевский центр помощи детям. Серебряным призёром в младшей возрастной группе стала Чумаковская школа-интернат Куйбышевского района. А в конкурсе индивидуального мастерства победил воспитанник «Созвездия» Владислав Власов.

Напомним, в феврале стало известно, что школьникам и студентам улучшат условия занятия спортом в Новосибирске.