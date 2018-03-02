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Владимир Путин озвучил основные моменты развития науки в Новосибирской области

 2 марта, 16:01
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Владимир Путин озвучил основные моменты развития науки в Новосибирской области
фото с сайта nso.ru

«Меганаучный» синхротрон, создание научно-образовательного центра нового формата в Новосибирске, математическая школа и доступный интернет — президент России Владимир Путин 1 марта в своём послании федеральному собранию отразил приоритеты в развитии региона.

1 марта в послании федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил приоритеты направления развития Новосибирской области. Акцент глава государства поставил на науке.

Первое — это реализация в Новосибирском научном центре «меганаучного» проекта, то есть строительства источника синхротронного излучения. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что реализация этого проекта даст новые возможности не только широкому кругу учёных-исследователей от медицины до геологии, но и представителям предприятий и производств на территории Сибири, а также из близлежащих государств.

«То, что президент вчера фактически подтвердил, что такое решение принято, это очень важно. И оно принято очень быстро: визит состоялся 8 февраля, а 1 марта в своём послании президент объявляет, что решение принято», — подчеркнул врио губернатора.

Второе — создание в Новосибирске научно-образовательного центра нового формата как территории с высокой концентрацией науки, инноватики и образования.

Третье — математическая школа в Новосибирске, которую президент упомянул в послании.

«Это ещё раз подтверждает внимание к сильной математической школе у нас на территории. И для нас это надежда, что при этом внимании мы решим все вопросы и проблемы, которые в этой связи существуют», — отметил врио губернатора Андрей Травников.

Помимо направлений развития, касающихся конкретно Новосибирской области, Владимир Путин также сказал о ещё одном важном с точки зрения развития как науки, так и технологий, решении — обеспечить к 2024 году повсеместный доступ россиян к интернету. Помимо строительства волоконно-оптических линий связи к населённым пунктам с численностью более 250 жителей планируется дать доступ небольшим населённым пунктам крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока к интернету через сеть российских спутников.

По мнению депутата государственной Думы, главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи и члена экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, Максима Кудрявцева, регион уже вступил в эпоху глобального информационного сообщества, поэтому создание современной динамичной рыночной экономики и развитие общества невозможны без надёжных современных систем связи и телекоммуникаций.

«В своём послании федеральному собранию Владимир Путин абсолютно точно отметил, что скорость технологических изменений в современном мире нарастает стремительно, идёт вверх настолько резко, что отставание в технологиях становится не просто рискованным, а недопустимым, поскольку грозит отставанием как в экономике, так и обеспечении безопасности страны», — отметил Максим Кудрявцев.

Напомним, 8 февраля Владимир Путин одобрил строительство синхротрона за 20 млрд рублей в Новосибирске.

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