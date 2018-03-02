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Серийного грабителя в маске задержали полицейские в Новосибирске (видео)

 2 марта, 11:18
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Серийного грабителя в маске задержали полицейские в Новосибирске (видео)
фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области

Целый месяц 28-летний злоумышленник отрабатывал схему по ограблению: скрывая лицо под маской, он заходил в помещения и забирал деньги из кассы, а также сотовые телефоны работников.

Оперативники УГРО задержали подозреваемого в серии ограблений на правобережье Новосибирска. Им оказался ранее судимый за разбой 28-летний житель города.

«Установлено, что в период с 14 января по 15 февраля подозреваемый совершал преступления, действуя по одной схеме. Скрывая лицо под маской, он заходил в помещения и требовал отдать находившиеся в кассах денежные средства, а также сотовые телефоны работников. Если подозреваемый слышал отказ, то применял физическую силу, отбирал деньги и убегал», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Лишь в одном случае мужчина не довёл преступный замысел до конца: его спугнули внезапно вошедшие посетители.
Одного не учёл предприимчивый житель Новосибирска — запечатлевшие его камеры видеонаблюдения. Они и помогли поймать грабителя.

Ущерб от его налётов составил более 30 тысяч рублей.

На данный момент следователями установлена причастность подозреваемого к шести преступлениям, совершённым на территории Центрального, Октябрьского, Дзержинского и Калининского районов города.

«Возбуждены уголовные дела по ст. 161 и ст. 30-161 УК РФ („Грабёж и покушение на грабёж“). В ходе обыска в квартире задержанного изъята одежда, в которой он совершал преступления, мобильные телефоны, сим-карты», — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в феврале новосибирские и томские полицейские задержали подозреваемого в краже из банкомата 360 тысяч рублей.

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