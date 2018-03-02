Трое подростков дважды ограбили секс-шоп в Новосибирске

Трое школьников дважды за два часа ограбили секс-шоп в Новосибирске; подозреваемых задержали сотрудники полиции, однако товар возврату не подлежит — он оказался уже использованным.

Как сообщила пресс-служба МВД Новосибирской области, двойное ограбление магазина товара для взрослых произошло в первый день весны — 1 марта. Очевидцы рассказали подробности в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Трое школьников зашли в секс-шоп на улице Дуси Ковальчук под предлогом выбора товара. Однако один из подростков украл секс-куклу с витрины, спрятав её под куртку.

Через некоторое время они снова вернулись и украли ещё одну надувную куклу. Всё это происходило в промежуток времени с 15 до 17 часов. Правда, подростки не знали, что их преступления зафиксировали скрытые видеокамеры.

«После сообщения о происшествии на место происшествия выехали сотрудники отдела полиции № 3 Заельцовского района. По материалам видеокамер полицейские опознали подозреваемых. Школьников нашли в соседнем подъезде и задержали. Сейчас их делом занимается ПДН», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«Похищенное изъято, продаже не подлежит (товар оказался использован)», — передала слова очевидца группа в соцсети.

Напомним, в феврале толпа пьяных школьников насмерть забила 21-летнего парня в Якутии.