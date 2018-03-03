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Две девушки пострадали в крупной аварии в Новосибирске

 3 марта, 14:16
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Две девушки пострадали в крупной аварии в Новосибирске
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В Октябрьском районе Новосибирска у остановки «Храм» столкнулись пять автомобилей, в том числе и маршрутка — две девушки, которые ехали в общественном транспорте, пострадали.

Как сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло 3 марта около 11:30 у остановки «Храм» недалеко от пересечения улиц Большевитская и Днепрогэсовская. «Камаз» выехал на красный свет, ударил фуру в бок, а та задела маршрутку.

«В результате ДТП пострадали две девушки: у одной, похоже, сотрясение, вторая разбила нос», — сообщил очевидец в соцсети.

Всего в аварии участвовали пять машин: грузовики Volvo, Renault, КамАЗ, легковой автомобиль Peugeot и маршрутка № 11, в которой ехали пострадавшие девушки.

В результате ДТП образовалась большая пробка длиной около четырёх километров.

Напомним, в феврале стало известно, что два года колонии грозит водителю перевёрнутого автобуса в Новосибирске.

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