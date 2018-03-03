Стали известны имена самых любимых врачей Новосибирской области

Подвели итоги конкурса народного признания среди пациентов «Спасибо, доктор» — награду получили 10 врачей Новосибирской области, набравших максимальное количество баллов.

Как сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, итоги конкурса народного признания среди пациентов «Спасибо, доктор» озвучили на торжественном мероприятии заключительного этапа конкурса. Врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов поприветствовал участников конкурса от имени врио губернатора Андрея Травникова.

«Это уникальный проект, объединивший усилия общественных организаций, органов исполнительной власти и тех людей, ради которых работают врачи, — пациентов. Думаю, что эта добрая традиция будет развиваться на территории нашего региона. Особая ценность этого признания — „Спасибо, доктор!“ — именно в том, что его выразили сами пациенты», — отметил Сергей Нелюбов.

В конкурсе путём народного голосования определяли лучших врачей, по мнению самих пациентов, для того, чтобы повысить престиж данной профессии. Всего в «Спасибо, доктор» было зарегистрировано 390 заявок от пациентов. Экспертный совет с участием специалистов министерства здравоохранения Новосибирской, подсчитав количество заявок и оценив творческие работы, сформировал список из 20 врачей, принявших участие в народном голосовании. Лучших специалистов пациенты выбирали на сайте общественной организации «Новосибирская областная ассоциация врачей».

Награды получили 10 врачей, набравших максимальное количество баллов:



1. Травматолог-ортопед, заведующий отделением ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» Иван Рыбалко;



2. Анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1» Илья Давыдов;



3. Педиатр ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ» Елена Югова;



4. Нейрохирург ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1» Александр Щербаков;



5. Руководитель службы анестезиологии-реанимации, детский анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением ФГБУ НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина, доктор медицинских наук Олег Струнин;



6. Ортодонт, заведующая отделением, ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника» Светлана Иванова;



7. Детский эндокринолог ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» Лариса Санникова;



8. Дерматовенеролог ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Вадим Мелкозёров;



9. Инфекционист ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 22» Вера Симонова;



10. Детский хирург ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1» Дмитрий Шелковников.



Напомним, в феврале Максим Топилин напомнил о необходимости вдвое повысить зарплаты врачам НСО.