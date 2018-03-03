Томские учёные изучают Assassin’s Creed и «Ведьмакa» на деньги президентского гранта

Научный коллектив Томского политехнического университета получил президентский грант на изучение того, как Assassin’s Creed , «Ведьмак», Minecraft и ряд других видеоигр формируют собственные мифы и реальность.

Как сообщила пресс-служба Томского политехнического университета, научный коллектив под руководством доцента Школы инженерного предпринимательства Екатерины Галаниной занимается исследованием мифов в контексте видеоигр. Проект поможет понять, как они формируют собственную реальность и влияют на геймеров.

Вместе с политехниками данные анализируют также молодые исследователи Московского центра исследований видеоигр при философском факультете МГУ и учёные лаборатории «Виртуалистики и онтологии виртуального пространства» Пятигорского государственного университета. Проект получил поддержку гранта президента России на 2018-2019 годы.

Учёные в течение трёх последних лет успешно исследуют онтологии видеоигр и вопросы геймификации в образовании. Итогом работы должен стать новый подход к геймификации, который поможет в создании образовательных игр. Исследование мифов в контексте видеоигр — это логичное продолжение проекта с некоторым философским характером.

«Видеоигры имеют огромный потенциал для образования, и это направление активно развивается. Также в психологии существует много исследований, рассматривающих видеоигры с негативной стороны. Многие считают, что игры ведут к зависимости, аддикции, бегству от реальности и так далее. Но современные исследования показывают, что это сложившийся стереотип, а современные игры конструктивно влияют и на культуру, и на человека», — рассказала на сайте ТПУ Екатерина Галанина.

В своей работе исследователи не просто изучают игры с теоретической точки зрения, но и пытаются самостоятельно их пройти. В работе изучаются такие игры, как Assassin’s Creed, Overwatch, Dragon Age, Uncharted, «Ведьмак», Tomb Raider, Elder Scrolls, World of Warcraft, Minecraft, The Stanley Parable, Diablo, Spore и другие.

«В ходе работы будут проанализированы изменение образа героя, исследования мономифа, мифологем, архетипов, элементов древних мифологий, которые сознательно или бессознательно используются разработчиками видеоигр», — сообщила пресс-служба университета.

Напомним, в январе томские учёные использовали левитацию для 3D-печати.