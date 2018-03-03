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Трактор помогал тушить горящий Mercedes в Новосибирске

 3 марта, 12:16
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Трактор помогал тушить горящий Mercedes в Новосибирске
кадр из видео с группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Калининском районе города Новосибирск загорелся Mercedes-Benz — до приезда пожарных на помощь водителю приехал тракторист.

Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», седан Mercedes-Benz W203 загорелся во дворе дома № 66 на улице Фадеева в Новосибирске. Ещё до того, как приехали пожарные, водителю иномарки решил помочь тракторист. Он засыпал снегом из ковша место возгорания.

«На месте происшествия работали медики скорой помощи и пожарные. Кроме машины в происшествии никто не пострадал», — сообщил очевидец в соцсети.

Некоторые пользователи в комментариях к посту предположили, что причиной возгорания автомобиля мог быть неисправный подогрев. Также жители города вызарили восхищение оперативностью и готовностью помочь водителя трактора. Даже предлагали вручить ему орден.

Напомним, в январе несколько машин выгорели на Центральном рынке в Новосибирске.

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