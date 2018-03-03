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Травников проверил «Бережливую поликлинику» в Новосибирске

 3 марта, 13:36
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Травников проверил «Бережливую поликлинику» в Новосибирске
фото с сайта nso.ru

Врио губернатора Андрей Травников проинспектировал ход выполнения федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в Новосибирской области, посетив ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7».

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, врио губернатора Андрей Травников посетил ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7» в Новосибирске, которая участвует в федеральном проекте «Бережливая поликлиника». На встрече глава области ознакомился с работой отделения педиатрии, пообщался с руководителями медучреждения и персоналом. Также Андрей Травников выслушал обращения родителей маленьких пациентов и поручил специалистам исправить выявленные недостатки.

С 2017 года Новосибирская область принимает участие в федеральном проекте «Бережливая поликлиника». В качестве пилотных площадок в Новосибирской области были выбраны педиатрическое отделение ГБУЗ НСО «ГКП № 7» и терапевтическое отделение ГБУЗ НСО «ГП № 16».

На старте проекта в городской поликлинике № 7 выявили 194 проблемы, из которых 113 уже решены. Например, раньше 40 % пациентов приходили к участковому педиатру по живой очереди. А на данный момент эта проблема практически решена: число сократилось до 20 %, большая часть пациентов приходит в назначенное время.

По результатам опроса и анкетирования пациентов, проведённых страховыми организациями и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Новосибирской области, удовлетворённость пациентов составила более 71 %.

«Могу уверено сказать, что здесь, у нас, этот проект состоялся. Я вижу не только приведённое в порядок здание, но и изменение организационных подходов, изменение настроения людей. Очень грамотное, разумное решение», — отметил Андрей Травников.

Врио губернатора заявил, что к проекту «Бережливая поликлиника» в 2018 году подключатся ещё 22 поликлиники, 12 из них — детские.

Напомним, в феврале новое оборудование для недоношенных детей появилось в новосибирской больнице.

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