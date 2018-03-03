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Андрей Звягинцев получил французскую премию «Сезар» за фильм «Нелюбовь»

 3 марта, 11:51
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Андрей Звягинцев получил французскую премию «Сезар» за фильм «Нелюбовь»
кадр из фильма «Нелюбовь» с сайта kinopoisk.ru

Фильм новосибирского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стал лауреатом французской премии «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя таких соперников, как «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла и «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

Результаты опубликованы на официальном сайте французской кинопремии «Сезар» 3 марта. Картина «Нелюбовь» режиссёра Андрея Звягинцева одержала победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» — она обошла таких серьёзных конкурентов, как «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла и «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Это стало первым случаем, когда российский фильм получил премию «Сезар».

Андрей Звягинцев не присутствовал на церемонии в Париже — он на данный момент в Лос-Анджелесе ожидает результаты голосования премии «Оскар». Фильм «Нелюбовь» номинирован на премию американской Киноакадемии также как «Лучший фильм на иностранном языке». Результаты станут известны в ночь с 4 на 5 марта.

Фильм «Нелюбовь» вышел в российский прокат 1 июня. В картине рассказывается о поисках мальчика, который сбежал из семьи после развода родителей.

Напомним, в январе Андрей Звягинцев получил «Золотого орла» за режиссуру «Нелюбви».

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