Первую серию проекта о работе спасателей сняли в Новосибирске

Все истории проекта о работе спасателей будут основаны на реальных событиях. В первом эпизоде режиссёр расскажет историю мужчины, которого насквозь проткнуло деревом во время прогулки на снегоходе.

Кинорежиссёр Виктор Петришин начал работу над многосерийным проектом о работе спасателей. Съёмки первого эпизода группа организовала 4 марта на выезде из Новосибирска в сторону Кемерова.

В основу каждой серии лягут реально произошедшие события. Сценаристами станут те, кто присутствовал при чрезвычайных ситуациях и, более того, принимал участие в спасении людей — сами сотрудники МЧС. Роли пострадавших тоже будут исполнять спасатели: на площадке не будет ни одного профессионального актёра.

Первая серия будет посвящена ЧП во время прогулки на снегоходах. История незамысловатая: компания приехала на природу, два человека остались в лагере готовить шашлык, а парень с девушкой отправились прокатиться на снегоходе. Снегоход перевернулся, мужчина упал с него на ствол дерева, который проткнул его насквозь, а девушку упавший снегоход придавил, сломав ей ногу.

В реальной ситуации пострадавшие смогли позвонить друзьям, а те вызвали спасателей. Процесс снятия дерева с мужчины и станет основным действием серии. Хронометраж серий по замыслу авторов проекта составит 9-10 минут.

Съёмочная группа сейчас находится в поиске городов и историй для проекта. По словам Виктора Петришина, главное — показать работу сотрудников МЧС.

Напомним, сотрудники МЧС 14 февраля оперативно и слаженно потушили пожар в цехе новосибирского оловокомбината, при этом спасли шесть человек.