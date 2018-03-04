Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Новосибирске

Водитель седана Toyota «запнулся» на трамвайных путях в Дзержинском районе Новосибирска, столкнулся с внедорожником и покалечил двух своих пассажиров 4 марта.

Toyota Tercel мчалась по улице Волочаевской с явным превышением скорости. На трамвайных рельсах водитель седана хотел совершить манёвр, не сбавляя скорости, но не справился с управлением. Машина вылетела с путей на встречную полосу и столкнулась с внедорожником Toyota Land Cruiser 200. Джип лишился заднего колеса, от удара на левом боку автомобиля появилась вмятина. Легковая Toyota осталась без передней части: крылья, капот и «начинка» не подлежат восстановлению.

Манёвр на трамвайных путях дорого обошёлся всем, кто ехал в седане: водителя госпитализировали с переломом шеи, два его пассажира получили множество травм, в том числе перелом ноги.

Положение виновника аварии усугубилось ещё и тем, что он не соблюдает важные формальности. По словам очевидцев — пользователей паблика «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», — у водителя легковушки не было при себе документов на машину. Прибывшие на место ДТП его друзья попытались спрятать и паспорт безответственного водителя. Их манипуляции попали на глаза сотрудникам ДПС, и те изъяли паспорт.

Напомним, 3 марта в Калининском районе Новосибирска загорелся «Мерседес»; на помощь джипу пришёл трактор.