Переломная неделя «зима-весна» озарилась позитивом: победы, достижения, свадьбы и любовь. Правда, стремление познать плотские удовольствия обернулось приводом в полицию, а начало новой жизни для одной жительницы Новосибирска оказалось полным испытаний. Веря, что всё делается к лучшему, мы собрали топ самых важных событий недели с 26 февраля по 3 марта по версии Сиб.фм.

КРАСОТА И СИЛА СИБИРСКИХ МОДЕЛЕЙ

Понедельник, 26 февраля. В Новосибирске завершился конкурс «Модель 2017 года» по версии агентства «Русский блеск». Победительница, 17-летняя жительница Новосибирска Эмма Гензе, помимо ослепительной красоты владеет практическими и даже полезными в чрезвычайных ситуациях навыками. Десятиклассница играет в волейбол и обучается военно-морскому делу в ДМЦ «Каравелла», её личный рекорд слитной разборки и сборки автомата Калашникова — 26 секунд.

«Эмма Гензе пришла в наше агентство весной 2017 года. Прошла обучение в школе моделей, а в июне мы пригласили её принять участие в традиционном конкурсе „Новые лица“, который „Русский блеск“ проводит уже 21 год. Девушка его не выиграла, но была отмечена как одна из самых ярких финалисток. После этого с ней успели поработать все самые знаменитые фотографы Новосибирска, она снялась для многих брендов одежды, блистала на разворотах в журналах», — добавила Полина Юдина.

За победу в конкурсе Эмма получила курс разговорного английского в языковой школе «Оксфорд», драгоценную подвеску и контракт с брендом «Best Brilliants» на 2018 год. Титул «Открытие года» завоевала 17-летняя Анастасия Гончарук из Кемеровской области, а «Перспективой года» назвали 16-летнюю Полину Тазову.



И ЦЕЛАЯ АУРА НАША

Вторник, 27 февраля. Несовершеннолетние жених и невеста вместе с гостями устроили цыганскую церемонию бракосочетания в новосибирском ТЦ «Аура». Посетители торгового центра были немного обескуражены, увидев торжество, потому что, отправляясь за покупками, не знали, что попадут на свадьбу. Празднование у продуктового гипермаркета совершалось по цыганским обычаям, но полностью против российского законодательства.

«Цыганская свадьба прямо в „Ауре“, жениху 11, а невесте 14 лет. Чувствую себя очень старым», — сообщил очевидец в «АСТ-54».

В соответствии со ст. 13 СК РФ для вступления в брак необходимо достичь возраста 18 лет, или 16 — при особых обстоятельствах. Что это было — обряд по народным обычаям, который может обернуться разбирательством за нарушение семейного кодекса, или перформанс на грани общественного протеста, — неизвестно.

А РУКИ-ТО ПОМНЯТ

28 февраля, среда. Руководитель юридического центра Юлия Стибикина попросила в сети Facebook совета и репоста, рассказав историю из 90-х, произошедшую, к сожалению, в наши дни. Всё начиналось хорошо: жительница Новосибирска Анна, заместитель Стибикиной, переехала в новую квартиру, начались приятные хлопоты и новая жизнь. Радость от перемен омрачил сосед. Мужчина не поделил с девушкой парковочное место. Казалось бы, незначительный житейский спор породил большой скандал. Сосед Роман Шевченко перешёл в наступление. Мужчина оказался экс-полицейским и решил в борьбе с соседкой применить любимые методы, характерные для контингента, с которым раньше боролся. Ночью он проколол все четыре колеса автомобиля Анны, а наутро начался паркинг-апокалипсис. Когда молодой человек Анны Константин приехал помочь ей с колёсами, Шевченко открыл по нему стрельбу из травматического пистолета, попутно угрожая девушке убийством.

Константина с серьёзными повреждениями грудной клетки увезли в больницу, Анна живёт в страхе, пишет заявления в разные инстанции, но «в ответ тишина». Сиб.фм продолжает следить за развитием этих тревожных событий.

ВЕЧЕРНИЙ ТУАЛЕТ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА

1 марта, четверг. Новые требования правил дорожного движения вступят в силу с 18 марта: водители должны будут покидать машину в ночное, а иногда и в дневное время только в специальной одежде. Если водитель передвигается в автомобиле вечером или ночью, а также при низкой видимости днём — в туманы, дожди или снегопады, выходить из машины он должен будет только в светоотражающем жилете. Такая новая водительская мода призвана снизить количество аварий на дорогах в ночное время.

ДЕВУШКА, ПОЙДЁМТЕ С НАМИ

2 марта, пятница. Интим-маркет на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске лишился двух надувных красавиц. Три школьника, решивших познать науку таинства любви, зашли в магазин под предлогом выбора товара. Однако карманных денег на удовольствия не хватило, и мальчишки вынесли надувную девушку, спрятав её под куртку одного из товарищей. Одной безмолвной и на всё согласной дамы парням оказалось недостаточно, и через час они похитили вторую. Такой наглости консультанты секс-шопа не выдержали и обратились в полицию. Задержать пышащих гормонами воров полицейским помогли камеры видеонаблюдения, о которых подростки или забыли, или просто не подумали.

«После сообщения о происшествии на место происшествия выехали сотрудники отдела полиции № 3 Заельцовского района. По материалам видеокамер полицейские опознали подозреваемых. Школьников нашли в соседнем подъезде и задержали. Сейчас их делом занимается ПДН», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Несмотря на то, что школьников задержали очень оперативно, магазин всё же понёс убытки. Юные сладострастники успели использовать надувных кукол по назначению. А весна ещё только началась...





СПАСИБО, ДОКТОР!

3 марта, суббота. Жители Новосибирской области выбрали лучших врачей региона. Региональный конкурс «Спасибо, доктор!» дал возможность пациентам самим выбрать и поблагодарить лучшего врача.

«Это уникальный проект, объединивший усилия общественных организаций, органов исполнительной власти и тех людей, ради которых работают врачи, — пациентов», — отметил врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов на церемонии закрытия конкурса.

Всего в «Спасибо, доктор» пациенты зарегистрировали 390 медиков. Экспертный совет с участием специалистов регионального минздрава, подсчитав количество заявок и оценив творческие работы, сформировал шорт-лист из 20 участников. Голосование проходило на общественной организации «Новосибирская областная ассоциация врачей». Пациенты признали лучшими 10 специалистов:

1. Иван Рыбалко, травматолог-ортопед, заведующий отделением «Государственной Новосибирской областной клинической больницы»;

2. Илья Давыдов, анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением «Городской клинической больницы № 1»;

3. Елена Югова, педиатр «Усть-Таркской ЦРБ»;

4. Александр Щербаков, нейрохирург «Детской городской клинической больницы № 1»;

5. Олег Струнин, детский анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением «НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина», доктор медицинских наук;

6. Светлана Иванова, ортодонт, заведующая отделением «Детской городской клинической стоматологической поликлиники»;

7. Лариса Санникова, детский эндокринолог «Государственной Новосибирской областной клинической больницы»;

8. Вадим Мелкозёров, дерматовенеролог «Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера»;

9. Вера Симонова, инфекционист «Городской клинической поликлиники № 22»;

10. Дмитрий Шелковников, детский хирург «Детской городской клинической больницы № 1».



