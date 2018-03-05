5 млрд рублей потратят на Всероссийский конкурс проектов комфортной среды малых городов

Все 12 малых городов Новосибирской области подали заявки на участие в конкурсе проектов создания комфортной городской среды — до 5 апреля их направят в федеральную комиссию при Минстрое РФ.

Как сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, все малые города региона заявили об участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Общая сумма финансирования конкурса составит 5 млрд рублей.

Всего в Новосибирской области есть 12 малых городов с численностью населения менее 100 тысяч человек: Искитим, Обь, Барабинск, Болотное, Карасук, Каргат, Куйбышев, Купино, Татарск, Тогучин, Черепаново и Чулым.

«В каждом из этих городов по итогам работы специальных общественных комиссий принято решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Заявки на участие в конкурсе муниципальных образований региона рассмотрит региональная межведомственная комиссия по координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». До 5 апреля их направят в федеральную комиссию при Минстрое РФ. По итогам конкурса определят 80 субъектов-победителей.

Напомним, в марте стало известно, что комфортную среду Новосибирска обсудят власти и жители города.