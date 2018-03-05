Автомобиль Анатолия Локтя попал в ДТП в центре Новосибирска

Как сообщили очевидцы, «после 15 часов дня мэрская „Тойота Камри“ с госномером о101оо154 стояла на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова с повреждённой левой задней фарой».

«Автомобиль ехал за мэром в областное правительство и попал в аварию», — пояснил руководитель пресс-службы мэрии Новосибирска Артём Роговский.

Также он заявил, что в момент ДТП главы города в автомобиле не было.

Журналистам не удалось выяснить об отношении мэра к случившемуся. По словам Роговского, Анатолий Локоть и не должен заострять на этом случае внимание: ДТП в мегаполисе нередки.

Напомним, в минувшие выходные, 4 марта, водитель тойоты «запнулся» на трамвайных путях и спровоцировал ДТП, в котором пострадал сам и покалечил двух своих друзей.