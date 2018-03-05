Девушка провалилась в колодец на окраине Новосибирска

Девушка шла по тропинке в лесу рядом с микрорайоном «Весенний» вместе со своим молодым человеком и провалилась в открытый люк; колодец не было видно из-под снега, девушке чудом удалось избежать тяжёлых травм.

Друг девушки решил предостеречь от подобных случаев других жителей Новосибирска и сообщил в группу «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте», что «колодец не огорожен, и нечем его закрыть. Если ребёнок упадёт, то может убиться точно».

Девушка упала на спину, чудом избежав тяжёлых травм, а молодому человеку удалось позвать на помощь тренировавшихся недалеко альпинистов, которые вытащили пострадавшую, используя своё снаряжение.

Представитель «Горводоканала» заявил, что предприятие не несёт ответственности за опасный колодец. «Все наши сети находятся ниже, в жилмассиве, а этот колодец нам не принадлежит — совершенно непонятно, что это за коммуникация такая, — прокомментировал он. — В течение дня наши специалисты выедут на место, чтобы ознакомиться с ситуацией — что там за сеть находится».

Работники горнолыжного клуба, недалеко от которого произошёл инцидент, утверждают, что также не контролируют эту систему коммуникаций: «Мы знаем все колодцы на нашей территории, и вы даже визуально не найдёте открытых люков на нашей земле».

В управляющих компаниях «Восток» и «Гарант», обслуживающих близлежащие территории, также считают, что колодец не принадлежит ни одной из них.

Заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов рекомендует: если случилось оказаться в таком колодце, главное — не поддаваться панике.

«Первым делом нужно успокоиться и осмотреться. Звоните в спасательную службу, зовите на помощь: сигнализируйте о своей беде. Находиться ли на месте или идти дальше по трубе — зависит от ситуации. Со временем глаза привыкнут к темноте, и можно будет понять, есть ли выход в шаговой доступности, или лучше сидеть на месте падения и ждать помощи», — посоветовал Константин Максимов.

Напомним, в январе спасатели МАСС вызволили пенсионера, оказавшегося в плену перил на лестничной площадке своего подъезда.