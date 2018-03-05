«Фантастическая женщина» обошла «Нелюбовь» Андрея Звягинцева в борьбе за «Оскар»

кадр из фильма «Фантастическая женщина» с сайта kinopoisk.ru

Кинокартина «Нелюбовь» новосибирского режиссёра Андрея Звягинцева проиграла в борьбе за «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — премию получила работа Себастьяна Лелио из Чили «Фантастическая женщина».

5 марта из прямой трансляции церемонии вручения наград Американской академии киноискусств «Оскар-2018» телеканала ABC стал известен лауреат категории «Лучший фильм на иностранном языке». Победу одержал чилийский режиссёр Себастьян Лелио с кинокартиной «Фантастическая женщина». В этой категории номинировался российский режиссёр родом из Новосибирска Андрей Звягинцев с фильмом «Нелюбовь».

В «Фантастической женщине» рассказывается история сменившего пол человека, который попал под подозрения из-за смерти партнёра. Главные роли исполнили Дэниела Вега и Франсиско Рейес.

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила высокую оценку международных критиков. В фильме рассказывается о паре, переживающей тяжёлый развод. Их 12-летний ребёнок оказался между выяснениями отношений мамы и папы и, ощутив собственную ненужность, исчез.

Также за «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» боролись кинокартины венгерского режиссёра Ильдико Эньеди «О теле и душе», ливанская драма Зиада Дуэри «Оскорбление» и шведский «Квадрат» Рубена Эстлунда.

Напомним, в марте Андрей Звягинцев за фильм «Нелюбовь» получил французскую премию «Сезар».