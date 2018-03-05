Гастарбайтеры вымогали деньги у жителей Новосибирска

Угрожая металлической трубой и топорищем, злоумышленники пытались отобрать у двоих новосибирцев 155 тысяч рублей.

26 февраля трое гостей из ближнего зарубежья затащили в частный дом двоих новосибирцев, чтобы отобрать у них деньги.

«Это был дом одного из преступников. Сейчас идёт проверка, каким образом вымогателям удалось заманить потерпевших к себе», — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин.

Угрожая топорищем и трубой, подозреваемые потребовали у новосибирцев 155 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, задержанные на допросе утверждали, что деньги у потерпевших не вымогали, а эту сумму пострадавшие якобы у них ранее брали в долг. Однако полицейские установили, что история — всего лишь выдумка.

Одному из новосибирцев удалось вырваться и сбежать, он сразу обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Напомним, грубым требованием денег не гнушаются и крупные олигархи; в конце января крупнейший акционер Norvik bank родом из Новосибирска Григорий Гусельников пожаловался на вымогательство, в результате главный банкир Латвии Илмар Римшевич был задержан по обвинению в отмывании денег.