Ревнивый иностранец порезал ножом жителя Новосибирска

Гражданин Киргизии, приревновавший свою подругу к случайному знакомому, объездил полгорода в её поисках и напал с ножом на хозяина квартиры, в которой нашёл ветреную девушку; теперь ему грозит длительное лишение свободы.

Жителя Новосибирска с ножевым ранением доставили в больницу в минувшие выходные. Врачи, глядя на характер травмы, обратились в полицию. Прибывшие правоохранители выяснили, что 36-летний мужчина пострадал от ножа ревнивого гостя из Центральной Азии, когда тот застал свою девушку в гостях у пострадавшего.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, временно зарегистрированный в Дзержинском районе. Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию».

Молодой человек приехал в Новосибирск из Киргизии, получил временную регистрацию в Дзержинском районе, познакомился с девушкой. Дама его сердца не обременяла себя условностями, поэтому с удовольствием знакомилась и проводила время с разными мужчинами.

Когда девушка в очередной раз уехала в гости к кавалеру, оскорблённый парень отправился на её поиски. Наведя справки, проведя собственное расследование, он нашёл любимую в квартире одного из домов на Красном проспекте. В порыве ревности молодой человек набросился на приятеля своей возлюбленной и ударил его ножом. С ранением 36-летнего мужчину доставили в больницу.

Свою поруганную честь, парень, скорее всего, восстановит ценой свободы. Он стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальная санкция, предусмотренная данной статьёй, — лишение свободы до 10 лет.

Напомним, в феврале перед судом предстал новосибирский экс-полицейский, который до полусмерти избил посетителя в баре, заступившись за свою девушку.