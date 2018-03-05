Творческие коллективы народов Сибири соберутся на единой площадке в Новосибирске

фото из группы Дома национальных культур имени Г. Д. Заволокина в соцсети «Вконтакте»

Методический центр национальных культур, открывшийся в Новосибирске, объединит на своей площадке представителей 140 национальностей и межэтнических групп, проживающих в Новосибирской области, чтобы они могли сотрудничать, проводить совместные мероприятия и организовывать социальные акции.

Методический культурный центр открылся на базе «Дома национальных культур имени Г. Д. Заволокина», в церемонии открытия принял участие врио министра культуры Игорь Решетников. Он назвал новую площадку «домом дружбы» и отметил важность развития национальных культур и сохранения народных традиций.

«Наша главная задача — объединить национальные культурные автономии, предоставить им возможность проводить мероприятия, обмениваться опытом, организовывать собрания», — подчеркнул Игорь Решетников.

Решетников также отметил, что на базе «Дома национальных культур» работают многочисленные кружки и секции — хореографические, танцевальные и ремесленные.

В день открытия в центре работали выставки национальных культур, экспозиции с белорусскими национальными поделками и молдавской живописью, прошёл концерт с участием национальных творческих коллективов. На сцене центра состоялся межрегиональный детский фестиваль-конкурс белорусского творчества, участниками которого стали дети от семи до 18 лет, исполнявшие номера сольно или в составе творческих коллективов.

Организация работы центра — помещение, оборудование, методические работы, помощь в проведении национальных праздников, — будет бесплатной. Летом планируется оборудовать уличную сцену и аллею отдыха.

Напомним, 20 февраля завершили поездку по районам с просветительскими и патриотическими программами студенты новосибирских вузов — участники акции «Снежный десант-2018».