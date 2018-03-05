Комфортную среду Новосибирска обсудят власти и жители города

В Новосибирске 5 марта стартуют обсуждения дизайн-проектов благоустройства территорий, которые необходимо реализовать в первую очередь — в 2019 году. В число первых кандидатов на облагораживание попали Монумент славы, Инюшенский бор и Затулинский дисперсный парк.

Муниципальная комиссия сформировала список участников первой очереди приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018–2022 годы. По итогам установочных проектных сессий с участием архитекторов НГУАДИ, представителей районных администраций, ТОСов, общественников, местных предпринимателей и новосибирских депутатов, были собраны пожелания о конкретных мероприятиях по благоустройству и озеленению.

Территории и объекты, которые требуют благоустройства и модернизации, выбирали сами жители Новосибирска. С 17 января по 16 февраля они прислали в мэрию более 40 тысяч предложений по выбору общественных территорий для благоустройства.

Территории, по благоустройству которых предложений поступило больше всех, по словам чиновников, будут благоустроены в 2019 году. Рабочие группы уже подготовили дизайн-проекты для них. Первыми участниками проекта станут:

— бульвар по Красному проспекту от площади Ленина до площади Инженера Будагова в Центральном районе;

— Затулинский дисперсный парк за кинотеатром «Рассвет» в Кировском районе;

— зелёная территория в пойме реки Каменки — Дзержинский район;

— Инюшенский бор в Октябрьском районе;

— Монумент Славы в Ленинском районе;

— набережная реки Ини, микрорайон «Весенний», в Первомайском районе;

— Озеро Мышкино в Пашино;

— ПКиО «Заельцовский» в Заельцовском районе;

— сквер с памятником Демакову в Нижней зоне Академгородка;

— транзитно-рекреационная зона по улице Ленина в Железнодорожном районе — от площади Ленина до проспекта Димитрова, включая площадь Ленина.

5 и 6 марта состоятся очные обсуждения представленных дизайн-проектов, мэрия и администрации районов приглашают принять участие в дискуссии всех неравнодушных жителей Новосибирска.

Напомним, проект «Формирование городской среды» вызвал живой отклик у жителей региона. Из 10 районных центров и сёл Новосибирской в феврале области поступило 48 тысяч предложений для благоустройства территорий.