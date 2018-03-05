Минстрой Новосибирской области объединит два маленьких города в агломерацию

фотографии из пабликов «Барабинск» и «Куйбышев» в соцсети «Вконтакте»

Куйбышев и Барабинск, — два соседних города в Новосибирской области, — могут стать агломерацией; перспективы такого объединения региональный минстрой обсуждает с администрациями обоих районов.

Министерство строительства региона в рамках соглашения с властями Куйбышевского и Барабинского районов определяет возможные границы, прогнозирует развитие экономического и производственного потенциала будущей территории, а также перспективы градостроительства и инвестиционной привлекательности.

Научные исследования в области экономики, социологии, строительной науки и урбанистики позволят экспертам точно определить возможности и пути, с помощью которых можно будет оптимально разместить население и производство, а также сделать оба района более конкурентоспособными.

Напомним, в феврале жители 10 муниципальных образований региона предложили благоустроить 48 тысяч объектов и территорий в маленьких городах.