Незрячий студент из Новосибирска осваивает новый вид спорта

Студент Новосибирского государственного педагогического университета Игорь Мельников, имея серьёзные нарушения зрения, совершает один спортивный эксперимент за другим; после проб зимних видов спорта молодой человек осваивает карт.

Потерявший зрение в три года Игорь Мельников продолжает познавать мир и ставить личные рекорды. Зимой молодой человек встал на горные лыжи. Под руководством инструктора благотворительного проекта «Спорту место» Игорь уже на втором занятии спускался с горы комплекса «Горский» довольно уверенно.

С наступлением весеннего сезона студент-журналист и ведущий интерактивной площадки ТЕМNОТА решил освоить картинг. Вместе с участниками благотворительного спортивного проекта «Спорту место» он с готовностью принял участие в новом эксперименте. Готовясь к заезду, Игорь совершил ознакомительный заезд по треку на месте пассажира, затем прошёл по трассе пешком, чтобы изучить пространство и понять, как в нём ориентироваться.

Также молодой человек «примерил» карт, изучил систему управления машиной. Затем Игоря в машине по трассе прокатил сотрудник клуба.

После ознакомительного посещения картинг-клуба Игорь должен будет запомнить свои ощущения и привыкнуть к ним: самостоятельный заезд станет следующим этапом эксперимента и состоится в ближайшее время.

Напомним, свой первый самостоятельный спуск на лыжах в «Горском» Игорь совершил 13 января, а спустя неделю принял участие в публичном спуске вместе с детьми с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.