Новосибирских школьников научат феминизму

В новосибирских книжных магазинах расскажут школьникам от 11 до 16 лет в честь Международного женского дня историю борьбы за равноправие между полами.

Как сообщили в группе «Книжный магазин Перемен» в соцсети «ВКонтакте», школьников в возрасте от 11 до 16 лет приглашают принять участие в проекте «Антропология для подростков». В течение нескольких недель детям расскажут о том, что значит быть человеком в современном мире. Лекции основаны на работах Ники Дубровской и её книге «Не/справедливость».

Первые встречи пройдут 7 и 8 марта — тогда подросткам расскажут об истории женской борьбы за равноправие. Школьники узнают, через что прошли женщины, чтобы стать полноправными членами общества, а также какие подвиги совершали Абигейл Смит Адамс, Симона де Бовуар, Бетти Фридан и Ребекка Уолкер, и почему в России до сих почти 500 профессий доступны только мужчинам. Занятие будет вести историк философии Софья Хлыновская.

«Самое время вспомнить о тех, кто отвоевал нам возможность быть такими, какими мы хотим, и открыл перед нами весь мир. Что такое справедливость и равенство, насколько важно быть человеком, а не „мужчиной“ и „женщиной“», — написали в группе книжного магазина.

Напомним, в феврале жителей Новосибирска начали учить русскому языку по пятницам.