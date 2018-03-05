Оттепель погостит один день в Новосибирской области

Синоптики обещают потепление на 6 марта — солнышко, тепло и весну, однако уже на следующий день вернутся холода и снегопады.

Как сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометеоцентра Ренад Ягудин, 6 марта в Новосибирскую область придёт потепление.

«На какое-то время потоки в атмосфере перейдут на юго-западные. Воздушные массы будут поступать к нам из Казахстана, поэтому при солнечной погоде завтра днём будут оттепели», — рассказал Ренад Ягудин.

Температура днём 6 марта будет от +1 до −4 градусов. А вот 7 марта к области уже подойдёт холодный атмосферный фронт. Синоптики обещают облачность, снегопады разной интенсивности и порывистые ветра до 20 м/с. Температура понизится в течение дня до −3...-8 градусов мороза.

8 марта, при сохранении снегопадов, похолодание будет усиливаться. Температура понизится до −10...15 градусов и местами до −20.

Напомним, в конце февраля ёжик Фунтик предсказал позднюю весну в Новосибирске.