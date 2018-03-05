Прокурор потребовал пожизненное заключение для новосибирского маньяка

 5 марта, 16:28
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Прокурор потребовал пожизненное заключение для новосибирского маньяка
фото с сайта pixabay.com

На очередном судебном заседании по делу Евгения Чуплинского, почти семь лет убивавшего женщин в Новосибирске, государственный обвинитель попросил назначить ему пожизненное лишение свободы.

Дело серийного убийцы Евгения Чуплинского рассматривается в Новосибирском областном суде. Бывший милиционер знакомился с девушками на улицах, приглашал на свидания с интимом. Добивавшись согласия женщин, он отвозил их на машине за город, убивал, расчленял и развозил части их тел по разным местам Новосибирска.

С 1998 по 2005 годы жертвами его жестокой расправы стали более 19 женщин в возрасте от 18 лет до 31 года. Чтобы найти преступника, сотрудникам следственных органов понадобилось почти 10 лет.

Напомним, после окончания следствия и доказательств его вины Чуплинский попросил привлечь к рассмотрению его дела суд присяжных, заседатели единогласно вынесли вердикт «виновен».

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