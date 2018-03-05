«Как утереть нос Илону Маску» — школьники и учёные сразились на шоу Science Slam

 5 марта, 16:55
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«Как утереть нос Илону Маску» &mdash; школьники и учёные сразились на шоу Science Slam
фото предоставила представитель Ассоциации Science Slam в Новосибирске «Наука Говорить» Юлия Бомштейн

Ученик 11-го класса новосибирской гимназии № 3 и аспирант механико-математического факультета Новосибирского государственного университета победили в научно-популярном шоу Science Slam.

Соревнования шоу Science Slam проходили в Технопарке Академгородка в неформальной обстановке: гостей ждали яркие креативные выступления, а также зажигательная смесь стендапа и научного доклада. В этом году в рамках слэма впервые состоялись парные выступления школьника и взрослого, которые рассказывали об одном направлении исследований.

«„Наномир: уменьшай и ориентируй“, „ЗАЯТС и МЯУ: а при чём тут атомная энергетика?“, „Как утереть нос Илону Маску“ — такие нестандартные темы докладов не могли оставить равнодушными ни детей, ни взрослых: зал собрал более 100 слушателей», — рассказал официальный представитель Ассоциации Science Slam в Новосибирске «Наука говорить».

Темы исследований участники выбирали в рамках программы «Национальная технологическая инициатива». Так, например, зрители шоу узнали интересные факты про нанотехнологии, атомную энергетику и авиационную отрасль.

Всего за вечер выступили три пары спикеров:

1. Ученица 7-го класса лицея № 130 Мария Чепелева и аспирант Института неорганической химии и автор канала на видеохостинге YouTube «Чуть-Чуть о Науке» Иван Меренков;

2. Ученик 7-го инженерного класса лицея № 130 Александр Вронский и старший диспетчер ОДС Новосибирского РДУ Андрей Толстихин;

3. Ученик 11-го класса гимназии № 3 Артём Яковлев и аспирант механико-математического факультета НГУ, преподаватель ЦМИТ Клуба Юных Техников Михаил Демьянов.

Последние покорили зрителей летающим в зале квадрокоптером, который Артём сам изобрёл. Совместная с наставником из Клуба Юных Техников Михаилом работа на тему «Как утереть нос Илону Маску» оказалась особенно плодотворной. Поэтому с помощью громких аплодисментов зрители определили их как победителей. В качестве приза научной паре вручили огромные зелёные боксёрские перчатки.

Напомним, в конце февраля новосибирские инженеры бросили вызов Илону Маску.

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