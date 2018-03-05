Умер известный новосибирский скульптор Александр Бортник

На 59-м году жизни скончался новосибирский скульптор, педагог, член Союза художников России Александр Бортник.

Печальное известие о гибели Александра Бортника сообщила пресс-служба министерства культуры Новосибирской области. С 1994 года он был членом Союза художников России, с 1995 по 2004 год преподавал скульптуру в Новосибирском государственном художественном училище.

За свою жизнь скульптор создал такие проекты в Новосибирской области, как памятники академику Мешалкину и учёному Кольцову, мемориал «Древо жизни», бюсты Достоевскому, Гоголю, Крылову, памятник «Гимн Учителю» и декоративные рельефы.

Увидеть произведения Александра Бортника можно в Новосибирском государственном художественном музее, Новокузнецком и Томском художественных музеях.

Александр Бортник имел профессиональные награды: диплом Союза художников России и благодарность Союза художников России за произведения, представленные на Межрегиональной художественной выставке «Сибирь-XI».

«Коллектив министерства культуры Новосибирской области глубоко скорбит по случаю кончины Александра Бортника и выражает соболезнование его родным и близким», — сообщила пресс-служба регионального минкульта.

Напомним, в январе педагог НГПУ и обозреватель «Новой газеты» Эльвира Горюхина скончалась в Москве.