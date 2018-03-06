Более 8 млрд рублей потратят для доступности транспорта в Новосибирской области

На муниципальные внутрирайонные маршруты и межмуниципальные пригородные маршруты Новосибирска в 2018-2020 годах будет выходить как минимум по 70 автобусов.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, более 8 млрд рублей направят на обеспечение доступности общественного транспорта для населения в регионе. Всего в течение 2018-2020 годов будет выходить по 70 обновлённых автобусов как минимум.

На заседании регионального правительства одобрили увеличение расходов на 774,2 млн рублей по государственной программе Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы».

«Действующей редакцией государственной программы на период 2018-2020 годов предусматривались бюджетные ассигнования в общем объёме 7,4499 млрд рублей. Согласно предлагаемым изменениям, на реализацию государственной программы теперь предусматриваются бюджетные ассигнования в общем объёме 8,2241 млрд рублей или ежегодно 2,7414 млрд рублей», — сообщил врио первого заместителя председателя регионального правительства Владимир Знатков.

Данное решение связано с изменениями объёмов перевозок пассажиров по регулируемым тарифам и размером предельных максимальных тарифов.

Также на 2018-2020 годы продлили действие задачи по обновлению подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. На указанные цели в 2018-2020 годах планируют потратить из бюджета Новосибирской области 150 млн рублей.

Напомним, в феврале стало известно, что проезд может дорожать только в хороших автобусах.