Экстренное предупреждение объявило МЧС Новосибирской области

 6 марта, 17:10
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Экстренное предупреждение объявило МЧС Новосибирской области
фото с сайта 54.mchs.gov.ru

В Новосибирской области ожидается погода, способная вызвать происшествия чрезвычайного характера — региональное МЧС советует жителям быть внимательным, выходя на улицу или отправляясь в поездку.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, 7 марта и ночью 8 марта в Новосибирской области ожидаются продолжительные метели, мокрый снег, усиление ветра до 18-23 м/с, на дорогах заносы и сильная гололедица. Спасатели предупреждают, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: обрывы линий связи и электропередач, аварии на системах ТЭК и ЖКХ, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличение количества ДТП.

«Муниципальные власти и руководители объектов жизнеобеспечения получили соответствующие прогнозы. Населению следует учитывать погодные условия и быть внимательными, находясь на улице или отправляясь в поездки», — сообщила пресс-служба МЧС.

Также спасатеи напоминают, что мокрый снег и сильный ветер может вызвать падение и обрывы рекламных щитов и проводов. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей.

«МЧС России призывает автомобилистов быть предельно осторожными за рулём и неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию», — отметили в ведомстве.

Напомним, 5 февраля стало известно, что оттепель погостит лишь один день в Новосибирской области.

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